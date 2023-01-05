شاب مصري يبكي بطريقة هستيرية بسبب كلبته

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكاء شاب مصري بطريقة هيستيرية، بسبب سرقة كلبته.
وقال الشاب خلال مقطع الفيديو: “والله هي بتتعالج أصلا، أنت متعرفش النار اللي جوايا، أرجوك رجعهالي واجعلها لوجه الله، رجعهالي مع أي حد وأنا مسامحك والله، واللي أنت عايزه أنا هعملهولك”.
وتابع: “والله العظيم أنت حارق قلبي، أرجوك لو أنت تعرفني رجع لي الكلبة، مش عاوز منك حاجة، أقسم بالله هديك اللي أنت عاوزه”.