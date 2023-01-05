شاب مصري يبكي بطريقة هستيرية بسبب كلبته

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكاء شاب مصري بطريقة هيستيرية، بسبب سرقة كلبته.

نداء لسارق الكلبة

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو: “والله هي بتتعالج أصلا، أنت متعرفش النار اللي جوايا، أرجوك رجعهالي واجعلها لوجه الله، رجعهالي مع أي حد وأنا مسامحك والله، واللي أنت عايزه أنا هعملهولك”.

وتابع: “والله العظيم أنت حارق قلبي، أرجوك لو أنت تعرفني رجع لي الكلبة، مش عاوز منك حاجة، أقسم بالله هديك اللي أنت عاوزه”.