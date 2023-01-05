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بعد سرقتها

شاب مصري يبكي بطريقة هستيرية بسبب كلبته

2023-01-05 الساعة 6:23
شاب مصري يبكي بطريقة هستيرية بسبب كلبته
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكاء شاب مصري بطريقة هيستيرية، بسبب سرقة كلبته.

نداء لسارق الكلبة

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو: “والله هي بتتعالج أصلا، أنت متعرفش النار اللي جوايا، أرجوك رجعهالي واجعلها لوجه الله، رجعهالي مع أي حد وأنا مسامحك والله، واللي أنت عايزه أنا هعملهولك”.

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وتابع: “والله العظيم أنت حارق قلبي، أرجوك لو أنت تعرفني رجع لي الكلبة، مش عاوز منك حاجة، أقسم بالله هديك اللي أنت عاوزه”.

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