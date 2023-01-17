شاب يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يرصد شابًا يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته من اصطدامها بشاحنة عابرة بجانبها.

احتكاك الشاحنة

ووثق المقطع المتداول، الشاب وهو يخاطر بحياته من أجل حماية سيارته من الضرر خلال عبور شاحنة بجانبها.

ووقف الشاب بين سيارته والشاحنة في إحدى محطات الوقود، ليكون حاجزًا بينهما، وعقب عبورها ظهر وهو ينظر إلى سيارته ويبدو أنه كان متضررًا جراء احتكاك الشاحنة به.