مجلس الوزراء يوافق على تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي شاب يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا إعلان نتائج القبول المبدئي على وظائف مكافحة المخدرات أبشر تتيح خدمة اشتراط موافقة الوالدين لإنجاز معاملات الأسرة تنبيهان من الأرصاد لأهالي الرياض والقصيم تعديل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات: إتاحة خيار الإصلاح عوضًا عن التعويض النقدي تعطل إصدار رخص العمل والموارد البشرية ترد العثور على كنز بمنزل زعيم المافيا ميسينا دينارو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يرصد شابًا يخاطر بحياته لإنقاذ سيارته من اصطدامها بشاحنة عابرة بجانبها.
ووثق المقطع المتداول، الشاب وهو يخاطر بحياته من أجل حماية سيارته من الضرر خلال عبور شاحنة بجانبها.
ووقف الشاب بين سيارته والشاحنة في إحدى محطات الوقود، ليكون حاجزًا بينهما، وعقب عبورها ظهر وهو ينظر إلى سيارته ويبدو أنه كان متضررًا جراء احتكاك الشاحنة به.