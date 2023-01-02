Icon

تعليق الدراسة الحضورية في الرياض غدًا Icon تعليم المدينة المنورة: استمرار تعليق الدراسة الحضورية للغد Icon طرح تذاكر إضافية لمباراة النصر والطائي Icon فواز الطريس يُجري جراحة ناجحة Icon انتقادات واسعة للمفوضية الأوروبية بسبب مواصلة دعم أوكرانيا Icon تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية Icon التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بعد غدًا Icon 15 ريالًا سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو Icon وفاة مأساوية لعامل في مطار أمريكي سحبه محرك طائرة Icon وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تصرف متهور

شاب متهور يصدم سيارة إسعاف ويصيب اثنين مسعفين

2023-01-02 الساعة 10:30
شاب متهور يصدم سيارة إسعاف ويصيب اثنين مسعفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اصطدم شاب يقود سيارة مسرعة بإحدى سيارات إسعاف الهلال الأحمر خلال قيامها بواجبها الوطني، حيث كانت تنقذ حياة طفلة.

نتج عن ذلك الحادث المروري إصابة اثنين من المسعفين، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

قد يهمّك أيضاً
Img

الطائي يُنهي الشوط الأول ضد الباطن متقدمًا

Img

وفاة أردنيين بينهما ناشط اجتماعي بحادث سير مروع في أول أيام 2023

التفاصيل

من جانبه، قال أحد المسعفين من داخل المستشفى: إنه لم يتذكر تفاصيل الحادث، إلا أن الاصطدام كان من خلف سيارة الإسعاف، موجهًا الشكر لرئيس الهلال الأحمر لزيارته هو ورفيقه في المستشفى.

ولفت أحد المسعفين، إلى أن النيابة تباشر تحقيقاتها بشأن الحادث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...
تقارير

مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية...

تقارير
5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...
السعودية اليوم

5 إرشادات للحماية عند هطول الأمطار والعواصف...

السعودية اليوم
الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم
السعودية اليوم

الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم

السعودية اليوم
تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...
العالم

تفاصيل مقتل الضابط الأردني الدلابيح على يد...

العالم
توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على أبها حتى الـ...

السعودية اليوم
أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...
آخر الاخبار

أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة...

آخر الاخبار
وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب
الرياضة

وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

الرياضة
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على جبل كرا...

السعودية اليوم