شاب يقتل جميع أفراد أسرته حرقاً في ليبيا

شهدت إحدى المدن الليبية، جريمة قتل مروّعة حيث أقدم شاب على حرق أفراد عائلته الخمسة، بعدما سكب البنزين في محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة هزّت الليبيين.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية، في بيان أمس الاثنين، ملابسات مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد في مدينة غريان غرب البلاد، بعد نشوب حريق بمنزلهم.

جريمة قتل مروعة

وقال إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

وأفادت بأن الجاني اعترف بقيامه متعمّدا ومع سبق الإصرار والترصد بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم؛ بسبب سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوط عليه.

والجدير بالذكر أنه في الفترة الأخيرة، ارتفعت معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في ليبيا، خاصة جرائم قتل الأقارب، مما أثار قلقا وخوفا شعبيا، وسط دعوات تطالب بمزيد تعزيز الأمن وبتفعيل عقوبات رادعة على المجرمين.