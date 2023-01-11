شارب تصدر نظارة بتقنية الواقع الافتراضي

كشفت شركة شارب عن نظارة بتقنية الواقع الافتراضي، والاتصال بالهواتف الذكية، بتصميم خفيف الوزن يحاكي النظارات.

مميزات النظارة

يتميز النموذج الجديد من الشاشات المطورة من شارب بتصميم خفيف الوزن، كما تدعم الشاشة إنتاج صور بأعلى جودة في تقنية الواقع الافتراضي وذلك بفضل تقنية الشركة الخاصة لتصغير الصورة.

ويتميز النموذج بوزن 175 جراماً، كما تأتي بشاشة VR بوزن خفيف جداً، لذا يمكن استخدام الشاشة لفترات طويلة دون أن تؤدي إلى إجهاد المستخدم، كما تدعم الشاشة ميزة الطي لسهولة التنقل بها.

دقة العرض

وتأتي شاشة VR بدقة عرض 4K، أو بدقة 2K في كل جهة من النظارة، كما تدعم التشغيل السلس بفضل معدل تحديث 120Hz.

كما يضم النموذج كاميرا RGB ملونة، والتي تدعم التركيز فائق السرعة مع عدسات بوليمر، كما تدعم الصورة المقدمة في الشاشة عرض للعالم المحيط بالمستخدم بالألوان الواقعية، على أن يتم عرض المشهد في اثنان من الشاشات المنفصلة.

وتأتي Sharp Head-Mounted Display VR باثنين من الكاميرات بالأبيض والأسود، والتي تدعم تتبع حركة الرأس وأيضاً تحول حركة اليد إلى عمليات مرئية.