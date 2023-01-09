شاهد.. الثلوج تعانق جبل اللوز بتبوك

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وثق مقطع فيديو تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك لتزيدها جمالًا، حيث تعد الموجة الثالثة لتساقط الثلوج على تبوك خلال هذا الموسم الشتوي.
الموجة الثالثة خلال هذا الموسم الشتوي..
تساقط خفيف للثلوج على قمم مرتفعات #جبل_اللوز في #نيوم
عبر:@Jabal__allawz pic.twitter.com/pgkYka6gOWقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 9, 2023
وأظهر فيديو نشرته “العربية السعودية ” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تساقط الثلوج على جبل اللوز شمال غرب تبوك، مع هطول أمطار غزيرة وضباب كثيف أثر على مدى الرؤية.
وفي وقت سابق من اليوم توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة مدرار المطرية بتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة إلى غزيرة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى غد الثلاثاء، على أجزاء متفرقة من مناطق؛ مكة وتبوك والمدينة الجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية وسواحل الباحة وعسير.