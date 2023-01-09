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مع هطول أمطار وضباب كثيف

شاهد.. الثلوج تعانق جبل اللوز بتبوك

2023-01-09 الساعة 1:08
شاهد.. الثلوج تعانق جبل اللوز بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك لتزيدها جمالًا، حيث تعد الموجة الثالثة لتساقط الثلوج على تبوك خلال هذا الموسم الشتوي.

تساقط الثلوج

وأظهر فيديو نشرته “العربية السعودية ” على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تساقط الثلوج على جبل اللوز شمال غرب تبوك، مع هطول أمطار غزيرة وضباب كثيف أثر على مدى الرؤية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار حالة مدرار المطرية بتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة إلى غزيرة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى غد الثلاثاء، على أجزاء متفرقة من مناطق؛ مكة وتبوك والمدينة الجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية وسواحل الباحة وعسير.

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