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بعد إصدار مذكراته المثيرة للجدل

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

2023-01-16 الساعة 5:10
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
المواطن- فريق التحرير

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تسبب الشبه الكبير بين المواطن البريطاني، ريس ويتوك، والأمير هاري، في شهرة واسعة خلال سنوات حياته، 39 عامًا، ومع ذلك، فإنه في الأيام الأخيرة انقلب الأمر عليه.

وقال شبيه الأمير هاري إنه خائف ويتخفى بعد المفاجآت الصادمة التي فجرها دوق ساسكس في مذكراته سبير، خاصة فيما يتعلق بقوله إنه قتل 25 من طالبان في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية على طائرة هليكوبتر، واصفاً إياهم بأنهم قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة.

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شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان له
شبيه هاري مه شبيهة ميغان

وقال ويتوك إنه بدأ يشعر بعدم الارتياح عندما سمع أن هاري كان يتحدث عن الفترة التي قضاها في الجيش، مؤكداً خوفه من استهدافه من قبل حركة طالبان.

كما أضاف أنه بات الآن يتنكر في الأماكن العامة خشية الاعتقاد أنه الأمير هاري، مردفاً: يخطئ الناس بيني وبين هاري كل يوم، لذا فإن الأمر يدعو للقلق عندما تكون شبيهاً بشخص يواجه زيادة مفاجئة في التهديدات الأمنية.

فترة خدمة الأمير هاري في أفغانستان

وفي أحد فصول كتاب سيرته الذاتية، يروي الأمير عن فترتي خدمته في أفغانستان، الأولى عندما كان مسؤول تحكم جوي متقدمًا في 2007-2008، والثانية في 2012 حينما كان مساعد طيار مسؤولاً عن توجيه النيران على متن طائرات أباتشي هجومية، كما يكشف عدد الأشخاص الذين قتلهم، وفق رويترز.

وقال: لم تكن هذه إحصائية تشعرني بالفخر لكنها أيضاً لم تشعرني بالخزي.

كما استطرد: حينما وجدت نفسي وسط لهيب المعركة وارتباكها، لم أفكر في هؤلاء الخمسة والعشرين كبشر، كانوا قطع شطرنج أُقصيت من فوق الرقعة، تم القضاء على الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل الأخيار.

رد طالبان

وفيما رد عليه شقيق وزير الداخلية في طالبان، سراج الدين حقاني، بتغريدات على حسابه في تويتر، قائلاً: من قتلتهم لم يكونوا قطع شطرنج، كانوا بشراً ولديهم عائلات تنتظر عودتهم.

كما أضاف: الحقيقة هي ما قلته، كان شعبنا البريء قطع شطرنج لجنودكم وقادتكم العسكريين والسياسيين، مع ذلك فقد هُزمتم.

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