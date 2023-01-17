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بعد مفاجآت فجرها دوق ساسكس

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

2023-01-17 الساعة 1:50
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
المواطن - فريق التحرير

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أصبح شبيه الأمير البريطاني هاري خائفًا ويتخفى بعد المفاجآت الصادمة التي فجرها دوق ساسكس في مذكراته “سبير”، خاصة فيما يتعلق بقوله إنه قتل 25 من طالبان في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية على طائرة هليكوبتر، واصفًا إياهم بأنهم قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة.

التفاصيل

وأفاد ريس ويتوك (39 عامًا) أنه بدأ يشعر بعدم الارتياح عندما سمع أن هاري كان يتحدث عن الفترة التي قضاها في الجيش، مؤكدًا خوفه من استهدافه من قبل حركة طالبان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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كما أضاف أنه بات الآن يتنكر في الأماكن العامة خشية الاعتقاد أنه الأمير هاري، مردفًا: يخطئ الناس بيني وبين هاري كل يوم، لذا فإن الأمر يدعو للقلق عندما تكون شبيهًا بشخص يواجه زيادة مفاجئة في التهديدات الأمنية.

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