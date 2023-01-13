شتاء هذا العام الأكثر دفئًا والأكثر مطرًا

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أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الفترة الحالية في المملكة تشهد ذروة البرد، ولا يتوقع انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة عما هي عليه الآن.
محلل الطقس بمركز الأرصاد "عقيل العقيل":قد يهمّك أيضاً
شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطرًا.. وحاليًا ذروة البرد
— السعودية (@KSA) January 13, 2023
وأشار العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إلى أن شتاء هذا العام يعد الأكثر دفئًا وبالتالي كان الأكثر مطرًا.
وتابع: السحب الركامية الرعدية تتكون بكثافة على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة والليث والقنفذة وأمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول.
واستطرد: تتحرك هذه السحب إلى الباحة والمناطق الجنوبية في منطقة الرياض وهطول أمطار من متوسطة لغزيرة، وستكون أكثر غزارة على مناطق الباحة وعسير وجازان.