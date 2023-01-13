شتاء هذا العام الأكثر دفئًا والأكثر مطرًا

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الفترة الحالية في المملكة تشهد ذروة البرد، ولا يتوقع انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة عما هي عليه الآن.

وأشار العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إلى أن شتاء هذا العام يعد الأكثر دفئًا وبالتالي كان الأكثر مطرًا.

السحب الرعدية

وتابع: السحب الركامية الرعدية تتكون بكثافة على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة والليث والقنفذة وأمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول.

واستطرد: تتحرك هذه السحب إلى الباحة والمناطق الجنوبية في منطقة الرياض وهطول أمطار من متوسطة لغزيرة، وستكون أكثر غزارة على مناطق الباحة وعسير وجازان.