شخص يسرق قردين من حديقة حيوانات أمريكية

كشفت الشرطة الأمريكية أن اثنين من القرود خُطِفَا من حديقة حيوان دالاس، في أحدث سلسلة من الحوادث الغريبة التي يتم التحقيق فيها.

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وأفادت شرطة دالاس أنها تعتقد أن شخصًا ما قطع فتحة في الحاجز وأخذ اثنين من القرود من نوع “الإمبراطور تامارين”، وهي قرود بشعيرات طويلة تشبه الشارب.

جاء ذلك في أعقاب إغلاق حديقة الحيوان في 13 يناير، والبحث الذي استمر لمدة يوم عندما فُقِدَ نمر اسمه نوفا، والذي تم العثور عليه في وقت لاحق.

وبحسب الشرطة، فإنه تم استخدام أداة لقطع فتحة في السياج، مشيرة إلى أن قطع الفتحة مشابه لآخر في حظيرة قرود، على الرغم من عدم خروج أي منها.

وفي 21 يناير تم العثور على نسر مهدد بالانقراض يدعى “بين” ميتًا، وكشفت حديقة الحيوان أن الموت لا يبدو طبيعيًا، خصوصًا أن النسر مصاب بجرح.