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يترتب عليها إلغاء الخيار

شراء الحجوزات السكنية بمقابل مالي مخالف للأنظمة والقوانين

2023-01-24 الساعة 8:49
شراء الحجوزات السكنية بمقابل مالي مخالف للأنظمة والقوانين
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب برنامج سكني، أن شراء الحجوزات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي يعتبر مخالفًا للأنظمة والقوانين، ويترتب على ذلك إلغاء الخيار.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، حيث قال: نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، علمًا أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

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مخالف للقوانين

ونوه الحساب بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين، وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.

إيداع 912 مليون ريال

من جانب آخر، أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، إيداع أكثر من 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يناير 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان– أحد برامج رؤية المملكة 2030– بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي: إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 912 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2023، تجاوز 44.4 مليار ريال، لافتًا إلى أن استمرارية الاستفادة من برنامج الدعم السكني ضمن قنوات إلكترونية؛ تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري في موعده المحدد شهريًّا.

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