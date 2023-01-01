شرط إشبيلية قد يبعد ياسين بونو عن البايرن

يسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني، للتعاقد مع حارس مرمى إشبيلية الإسباني، المغربي ياسين بونو لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شرط إشبيلية لبيع بونو

ويبحث بايرن ميونيخ عن بديل في الميركاتو الشتوي الحالي، لتعويض غياب حارسه الأساسي مانويل نوير، الذي انتهى موسمه بعد التعرض لكسر أثناء التزلج.

وذكر موقع “فوت ميركاتو”: “بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد دخلا في محادثات مع ممثلي الحارس المغربي ياسين بونو من أجل ضمه، واللاعب مرحب بالعروض المقدمة له، نظرًا لرغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته”.

وأضاف: “نادي إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات، وقد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدماته، خاصة أنه مرتبط بعقد حتى 2025”.

وأضاف موقع “فوت ميركاتو”: “هذا المبلغ سيكون من الصعب على بايرن تلبيته، في ظل حاجته لحارس مؤقت حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لن يكون بحاجة إليه بمجرد عودة نوير للملعب الصيف القادم”.

تألق ياسين بونو في المونديال

وتألق ياسين بونو مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في احتلاله المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.

ونال ياسين بونو إشادة كبيرة على مستواه في مونديال قطر 2022، ليحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وسط توقعات بصعوبة استمراره في صفوف إشبيلية.