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بعد تألقه في مونديال 2022

شرط إشبيلية قد يبعد ياسين بونو عن البايرن

2023-01-01 الساعة 4:34
شرط إشبيلية قد يبعد ياسين بونو عن البايرن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني، للتعاقد مع حارس مرمى إشبيلية الإسباني، المغربي ياسين بونو لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شرط إشبيلية لبيع بونو

ويبحث بايرن ميونيخ عن بديل في الميركاتو الشتوي الحالي، لتعويض غياب حارسه الأساسي مانويل نوير، الذي انتهى موسمه بعد التعرض لكسر أثناء التزلج.

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وذكر موقع “فوت ميركاتو”: “بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد دخلا في محادثات مع ممثلي الحارس المغربي ياسين بونو من أجل ضمه، واللاعب مرحب بالعروض المقدمة له، نظرًا لرغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @EnMaroc

وأضاف: “نادي إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات، وقد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدماته، خاصة أنه مرتبط بعقد حتى 2025”.

وأضاف موقع “فوت ميركاتو”: “هذا المبلغ سيكون من الصعب على بايرن تلبيته، في ظل حاجته لحارس مؤقت حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لن يكون بحاجة إليه بمجرد عودة نوير للملعب الصيف القادم”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق ياسين بونو في المونديال

وتألق ياسين بونو مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في احتلاله المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.

ونال ياسين بونو إشادة كبيرة على مستواه في مونديال قطر 2022، ليحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وسط توقعات بصعوبة استمراره في صفوف إشبيلية.

ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

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