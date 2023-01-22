Icon

محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع Icon فيفا عن مشاركة رونالدو اليوم: حُلم طفولة الكثيرين سيتحقق Icon 85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC Icon الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض والقصيم من أمطار غزيرة Icon شرط ريال مدريد للتفاوض مع مبابي Icon السديس يصدر ١٥٠ قرارًا تطويريًا وإنشاء ١٠ إدارات جديدة في الحرمين Icon الصلابة الدفاعية سلاح النصر Icon غموض مصير فيريرا مع نادي الزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لضمه في الميركاتو الصيفي

شرط ريال مدريد للتفاوض مع مبابي

2023-01-22 الساعة 4:15
شرط ريال مدريد للتفاوض مع مبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لازال اسم مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي مرتبطًا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مع اقتراب فترات الانتقالات.

محاولات سابقة لحسم الصفقة

وسبق أن حاول ريال مدريد في ضم مبابي من موناكو عام 2017، إلا أنه انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى المرينغي في صيف عام 2022، قبل أن يجدد تعاقده في مايو الماضي حتى عام 2025.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد يهزم الفيحاء بثلاثية ويصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا

Img

رحيل كوميديان السوشيال ميديا عزيز أحمد عن 27 عامًا

مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

ريال مدريد قد يفاوض مبابي

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا يخطط ريال مدريد لأي تحرك مستقبلي صوب مبابي، وهذا الأمر لا يتعلق باعتذار اللاعب الفرنسي عن تصرفه السابق عندما تفاوض مع المرينغي ثم وقع لسان جيرمان”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “تجاهل كيليان حاليًا في ريال مدريد يعود إلى استراتيجية النادي وبناء مشروع آخر، مع الرغبة في عدم إضاعة الوقت مرة أخرى كما حدث في المفاوضات السابقة”.

نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

وتابعت: “إدارة ريال مدريد تقدر أن مبابي قادر على إحداث الفارق، لكنهم يعتمدون الآن على فينيسيوس جونيور كقائد مستقبلي لهجوم المرينغي، كما أنها ستعتمد على أسلوبها الخاص في إدارة هذا الملف، وترفض بدء المفاوضات مع سان جيرمان”.

وواصلت: “سيكون السيناريو الوحيد الذي يجبر ريال مدريد على التحرك صوب مبابي في الصيف المقبل، أن يعلن اللاعب عن رغبته في الرحيل، ويوافق سان جيرمان على فتح باب التفاوض حول بيعه، حتى لا يغادر مجانًا في صيف “2024.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “هذا السيناريو ليس مستبعدًا لكن يبقى مشروطًا برغبات الإدارة الباريسية وقراراتها، فإدارة ريال مدريد تشترط أيضًا أن يحدد باريس سعر كيليان، قبل التحدث معها حول ضم اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة
العالم

إنقاذ رجل تونسي سقط في بئر عميقة

العالم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...
أخبار رئيسية

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي...

أخبار رئيسية
5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...
وظائف

5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على...

وظائف
متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام...

السعودية اليوم
طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر
السعودية اليوم

طرق الجلوس الصحيحة لتخفيف آلام الظهر

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة