شرط ريال مدريد للتفاوض مع مبابي

لازال اسم مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي مرتبطًا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مع اقتراب فترات الانتقالات.

محاولات سابقة لحسم الصفقة

وسبق أن حاول ريال مدريد في ضم مبابي من موناكو عام 2017، إلا أنه انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى المرينغي في صيف عام 2022، قبل أن يجدد تعاقده في مايو الماضي حتى عام 2025.

ريال مدريد قد يفاوض مبابي

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا يخطط ريال مدريد لأي تحرك مستقبلي صوب مبابي، وهذا الأمر لا يتعلق باعتذار اللاعب الفرنسي عن تصرفه السابق عندما تفاوض مع المرينغي ثم وقع لسان جيرمان”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “تجاهل كيليان حاليًا في ريال مدريد يعود إلى استراتيجية النادي وبناء مشروع آخر، مع الرغبة في عدم إضاعة الوقت مرة أخرى كما حدث في المفاوضات السابقة”.

وتابعت: “إدارة ريال مدريد تقدر أن مبابي قادر على إحداث الفارق، لكنهم يعتمدون الآن على فينيسيوس جونيور كقائد مستقبلي لهجوم المرينغي، كما أنها ستعتمد على أسلوبها الخاص في إدارة هذا الملف، وترفض بدء المفاوضات مع سان جيرمان”.

وواصلت: “سيكون السيناريو الوحيد الذي يجبر ريال مدريد على التحرك صوب مبابي في الصيف المقبل، أن يعلن اللاعب عن رغبته في الرحيل، ويوافق سان جيرمان على فتح باب التفاوض حول بيعه، حتى لا يغادر مجانًا في صيف “2024.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “هذا السيناريو ليس مستبعدًا لكن يبقى مشروطًا برغبات الإدارة الباريسية وقراراتها، فإدارة ريال مدريد تشترط أيضًا أن يحدد باريس سعر كيليان، قبل التحدث معها حول ضم اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل”.