شرط كيلور نافاس للانضمام إلى النصر

حدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطه من أجل إتمام انتقاله لنادي النصر بالفترة المقبلة.

ويرغب النصر في التعاقد مع حارس مرمى لتعويض إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا حيث سيغيب عن مباريات أصفر الرياض لمدة 6 أسابيع، بعد تعرضه لكسر في أحد عظام المرفق.

كيلور نافاس بديل أوسبينا

وكانت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة ذكرت أن النصر يفكر في ضم نافاس لتعويض غياب أوسبينا، وأن إدارة مسلي آل معمر تعتمد على وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو لإتمام صفقة نافاس، خاصة أن الأخير زامل رونالدو في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وأضافت Marca أن نافاس اشترط على إدارة النصر سرعة إتمام المفاوضات للانتقال إلى أصفر الرياض خاصة في ظل وجود عرض مكسيكي له.

ويلعب كيلور نافاس صاحب الـ36 عامًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2019 وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي صيف 2024.

ولعب نافاس مع ريال مدريد وليفانتي في إسبانيا، كما حقق 12 بطولة مع ريال مدريد و 7 بطولات مع باريس سان جيرمان.

وكان دافيد أوسبينا تعرض للإصابة خلال مباراة النصر والشباب يوم السبت الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث احتك به الأرجنتيني كريستيان جوانكا مهاجم الشباب في إحدى الكرات مما سبب له كسرًا في أحد عظام المرفق.