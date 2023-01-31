شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة

أكد استشاري أمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، أن القيلولة تحسن مزاج الإنسان، لافتًا إلى أن الشركات العالمية بدأت إعطاءها للموظفين.

وأوضح الدماس في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الدراسات اثبتت أن الشخص الذي يحصل على 20 إلى 30 دقيقة يستيقظ وهو في حالة مزاجية جيدة، كما يكون لديه قدرة أكبر في الإنجاز.

أفضل وقت للقيلولة

وأشار إلى أن الشركات العالمية الكبيرة بدأت تعطي لموظفيها وقتًا للقيلولة، حيث وجدوا أن هؤلاء الموظفين تزداد إنتاجياتهم عندما يحصلون على قسط من النوم في هذه المرحلة ما بين الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة عصرًا وبمدة لا تزيد عن 30 إلى 40 دقيقة.

وأكد ضرورة الحرص على أخذ القيلولة في الوقت المناسب بمدة كافية لا تزيد أو تقل، ناصحًا الأشخاص المصابين بصعوبة في النوم والأرق خلال الليل، بعدم أخذ القيلولة ما يؤثر عكسيًا على الدخول في النوم خلال المساء.