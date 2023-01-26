شركات هواتف صينية تعود للسوق الروسية

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رجح المسؤول في جامعة موسكو الحكومية سيرغي تروستيانسكي، أن تستأنف شركتا Xiaomi وHonor الصينية نشاطهما الكامل في روسيا على الرغم من خوفهما من احتمال فرض عقوبات ثانوية.
وقال تروستيانسكي إن “السوق الروسية مهمة لشركة التكنولوجيا الصينية Xiaomi والشركة المصنعة للهواتف الذكية Honor. يبدو أنه على الرغم من خوف الشركتين من عقوبات ثانوية، إلا أنهما تخططان لاستئناف وجودهما الكامل في روسيا”، بحسب مقابلة أجراها مع وكالة “نوفوستي” ونشرتها، اليوم الخميس.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية في وقت سابق فإن الشركتين الصينيتين Xiaomi وHonor استأنفتا التوظيف في مكاتبهما الروسية.
واعتبر تروستيانسكي أن الأمر يعد إشارة جيدة مما يدل على أن “الشركات الصينية تعيد النظر في موقفها تجاه الوضع في السوق الروسية وفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا”.