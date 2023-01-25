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لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن

شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-25 الساعة 9:43
شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– يفضّل وجود خبرة في منصب إداري.

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الانتقاء لا يعني الموظف الأكثر كفاءة أو خبرة.. ولكن الأكثر ملاءمة

2- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مساعد تنفيذي (أملج – تبوك):

اضغط هنا

2- مسؤول أمن (الرياض):

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