شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، تبوك)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.