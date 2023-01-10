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شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

2023-01-10 الساعة 12:02
شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (أمنية) و (خدمة عملاء) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

1- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

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2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق 2023/01/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول أمن (الرياض):
اضغط هنا

2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
اضغط هنا

 

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