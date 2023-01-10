شركة البحر الأحمر الدولية تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (أمنية) و (خدمة عملاء) لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول أمن (الرياض):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق 2023/01/10م.
– من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول أمن (الرياض):
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2- مُمثل خدمة الركاب (أملج – تبوك):
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