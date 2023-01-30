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بعد تلقي ضربة قاصمة من كوفيد

شركة الطيران البريطانية FlyPi تعلن إفلاسها رسميًا

2023-01-30 الساعة 5:56
شركة الطيران البريطانية FlyPi تعلن إفلاسها رسميًا
المواطن - فريق التحرير

كشفت إدارة شركة الطيران البريطانية FlyPi فلايبي عن وقف عملياتها، وإلغاء جميع رحلاتها، سواء من أو إلى المملكة المتحدة، مؤكدة على أنه لن يُعاد جدولتها مرة أخرى.

وقالت الشركة عبر تويتر: يحزننا أن نعلن وضع فلايبي تحت الإدارة القضائية؛ وهذا يعني وقف الرحلات التي تم حجزها على المواعيد المعلنة سابقًا، مضيفة: ونعلن رسميًا تُوقف وإلغاء جميع رحلات فلايبي من وإلى بريطانيا، ولن يُعاد جدولتها.

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مشاكل في استرجاع قيمة التذاكر

من جهتها، طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من الركاب الذين حجزوا تذاكر على الشركة عدم الذهاب إلى المطار، وقالت تم إلغاء جميع رحلات فلايبي.

وعن استرجاع قيمة التذاكر المحجوزة لم تشرح الشركة كيفية الإعادة، أو مواعيد إعادة قيمتها، وهو ما سبب المشاكل للعديد من الركاب.

وقام بعض الركاب الذين حجزوا رحلات على موقع الشركة بالبدء في اتخاذ إجراءات لاسترداد قيمة التذاكر، وإذا أمر القضاء بإعادة القيمة فإن جميع الركاب سوف يستعيدون قيمة التذاكر لهم، بمن فيهم الأجانب.

شركة الطيران البريطانية FlyPi تعلن إفلاسها رسميًا (2)

ضربة كوفيد القاصمة لـ FlyPi

وكانت فلايبي قد استأنفت رحلاتها في أبريل بعد إفلاسها عام 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد الذي وجَّه ضربة قاصمة لكثير من الفاعلين في قطاع الطيران.

وكانت الشركة في وقت ما رائدة في مجال الرحلات الداخلية في بريطانيا، وسيَّرت ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيًّا، ولاسيما من مطار هيثرو بلندن إلى المدن البريطانية، فضلاً عن رحلات خارجية إلى وجهات، مثل أمستردام وجنيف.

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