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شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-18 الساعة 11:02
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة المخاطر:

المؤهلات والخبرات:

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  • خبرة +7 سنوات خبرة في دور مماثل.
  • خبرة في قطاعي البناء أو البنية التحتية.
  • خبرة قوية وواسعة في تطبيق التحليل الكمي للمخاطر (QRA) للتكلفة والجدول الزمني ليشمل التقنيات والأدوات ، بما في ذلك تحليل الجداول المنطقية المعقدة المحملة بالتكلفة.
  • خبرة في استخدام أدوات إدارة مخاطر المؤسسة.
  • خبرة في تقديم المخاطر طوال دورة حياة البرنامج بما في ذلك دعم قرارات الاستثمار ومراحل التسليم / التنفيذ.
  • تعليم: بكالوريوس في الإدارة.

مدير عمليات الأعمال:

المسؤوليات:

    • تأكد من امتثال المرؤوسين للسياسات والإجراءات التنظيمية ومعايير الجودة في القسم ، متتالية الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لجميع أعضاء الفريق.
    • الإشراف على اختيار القوى العاملة في القسم ، بما يتماشى مع خطط العمل والتشغيل.
    • اتخذ الإجراءات اللازمة التي تعزز مشاركة المرؤوسين وتعزز تنمية القدرات من خلال تقديم الملاحظات المستمرة وتدريب أعضاء الفريق داخل القسم.
    • التأكد من التزام جميع موظفي الإدارة بلوائح السلامة والأمن في جاسكو واتخاذ الإجراءات الاحترازية في نطاق العمل ذي الصلة.
  • تحسين أداء القسم وفعالية التكلفة من خلال تصميم ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الصعبة.
  • مراجعة أداء الإدارة مقابل أهداف الميزانية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبدء في اتخاذ إجراءات تصحيحية لتصحيح الفروق السلبية وتحسين الأداء.
  • إدارة جميع الأمور الحكومية والتنظيمية وفقًا لسياسات الشركة.
  • إظهار الامتثال الفعال لجميع المتطلبات القانونية.
  • التأكد من امتثال موظفي الإدارة لجميع لوائح السلامة والأمن بالتعاون مع جميع الأطراف ، والتأكد من الالتزام بجميع سياسات جاسكو والحفاظ عليها بشكل فعال.

مشاركة الموظفين ومدير الثقافة:

المؤهلات والخبرات:

  • ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • تعليم: بكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال
  • الكفاءات: (تقنيًا) استراتيجيات وأنظمة الموارد البشرية

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 18 يناير 2023م.للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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