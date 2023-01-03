شركة الكابلات تحدد موعد جلسة إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة

أعلنت شركة الكابلات السعودية، أن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة تم قيده لدى المحكمة التجارية في جدة بنجاح يوم أمس الاثنين.

إحالة طلب إعادة التنظيم المالي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تمت إحالة طلب إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة التجارية الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، وتحديد 17 يناير موعداً للجلسة الأولى.