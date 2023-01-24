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شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

2023-01-24 الساعة 12:04
شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

مهندس تخطيط (تصنيع)
المؤهلات والخبرة
  • خبرة 5 سنوات في تشغيل وصيانة المرافق في صناعة عملية كبيرة كمشرف مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في SAP مع معرفة كاملة بدورة الطلب في SAP PM. معرفة جيدة بمعدات المرافق مثل الغلايات وضواغط الهواء وأنظمة التبريد ونظام مكافحة الحرائق وأنظمة تنقية المياه وتوزيعها ومولدات الديزل وأيضًا نظام توزيع HV / MV / LV.
  • رسومات الهندسة العامة (الميكانيكية والكهربائية) نوع معدات التحكم الهوائية واختيارها البخار والماء وأنظمة جودة التبريد.
  • يجب أن يكون لديك معرفة ممتازة بتقنيات التعدين ومعالجة المعادن بما في ذلك عمليات اللحام والقطع والتصنيع الرئيسية
  • لديك خبرة في CAD / CAM ذات الصلة عبر مجموعة من الآلات
مدير هندسة أول (تصنيع)
المؤهلات والخبرة
  • الحد الأدنى: HND أو HNC في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية. (معايير المملكة المتحدة) وخبرة سبع سنوات على الأقل في الصناعة (من الناحية المثالية التصنيع) في وضع مماثل.
  • خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الإدارة الهندسية في دور مماثل. يعد العمل مع قوة عاملة متعددة المهارات مع خلفية في صناعة الأغذية أمرًا ضروريًا. معرفة واسعة النطاق الهندسي والمعدات وأنظمة التحكم بما في ذلك تصميم البحث وتطوير المعدات الآلية
  • تحيز قوي في هندسة الموثوقية وتصميم الآلات من أجل الموثوقية
  • خبرة عملية في الصيانة مع مهنة بدأت في أرض المتجر.
  • فهم مفصل للغاية لقياس وإدارة بيانات موثوقية الأصول – من الناحية المثالية ممارس موثوقية الأصول المعتمد أو CMRP
  • لديك خبرة عملية في العمل مع أو تنفيذ برنامج FMECA أو RCM بمهارات RCA يمكن إثباتها.
  • تقنيات مراقبة الحالة المختلفة مثل تحليل الاهتزاز ، التصوير الحراري ، الموجات فوق الصوتية ، إلخ.
  • تشمل المعرفة تقديرًا لتقنيات التصنيع والتشغيل الآلي
  • IOSH (الإدارة بأمان) أو شهادة NEBOSH.
 قائد فريق (تصنيع)
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في المخابز / تكنولوجيا الأغذية أو أي تخصص ذي صلة
  • لديك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في صناعة المخبوزات وإنتاج الخبز والمعجنات
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
  • مهارات تواصل وشخصية قوية
  •  مراقب المخزون (النقل والخدمات اللوجستية)
  • المؤهلات والخبرة
  • تأهل المدرسة الثانوية.
  • خبرة لا تقل عن سنة واحدة في منصب مماثل في بيئة المستودعات.
  • مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية
  • المعرفة SAP

طريقة التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف عبر موقع شركة المراعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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  • ابو عبدالله

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

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