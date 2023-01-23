Icon

هيئة الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات Icon الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في 3 تخصصات Icon مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية Icon هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض Icon الثروة السعودية ليست النفط كما يتوهمون بل هم السعوديون Icon حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات Icon الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية Icon حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية Icon توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم
من أجل الاستفادة بطفرة الاكتتاب بالمملكة

شركة تام الاستشارية تخطط للإدراج بسوق نمو

2023-01-23 الساعة 10:50
شركة تام الاستشارية تخطط للإدراج بسوق نمو
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تخطط شركة تام للتنمية للاستشارات الإدارية، مقرها بالمملكة، لطرح عام أولي في السوق الموازي نمو للبورصة السعودية هذا العام، على أن تنتقل إلى السوق الرئيسي في غضون عامين.

خطط الإدراج

وصرح عبد الله يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة تام، في مقابلة مع بلومبرج، أن تام تخطط للإدراج في سوق رؤوس الأموال الصغيرة في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي

Img

مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

وقال إنه سيتطلع إلى الارتقاء إلى البورصة الرئيسية في غضون عامين. وأضاف: “لا يزال لدينا آفاق نمو عالية جدًا خلال العامين المقبلين، و لا نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق ستؤثر علينا كثيرًا، هناك الكثير من الطلب من المستثمرين”.

الأكثر مرونة

وتأسست شركة تام في 2011، وتقدم الخدمات الاستشارية لحكومة المملكة وجهات حكومية مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصول بأكثر من 600 مليار دولار.

وتنشط الطروحات الحكومية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد سوق نمو هو السوق الموازي للبورصة السعودية، ووجهة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تأتي متطلبات الإدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسي ويستطيع المستثمرون في سوق نمو الانتقال إلى السوق الرئيسي متى استوفوا الشروط لذلك.

تداول
تداول

طفرة الاكتتاب

كانت المملكة جزءًا من طفرة الاكتتاب العام التي اجتاحت الشرق الأوسط العام الماضي على خلفية التوسع الاقتصادي والطلب القوي من المستثمرين.

وشكلت الشركات المدرجة في المنطقة حوالي نصف العائدات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انهارت الصفقات في أماكن أخرى تحت ضغوط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لبلومبرج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة