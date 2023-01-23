شركة تام الاستشارية تخطط للإدراج بسوق نمو

تخطط شركة تام للتنمية للاستشارات الإدارية، مقرها بالمملكة، لطرح عام أولي في السوق الموازي نمو للبورصة السعودية هذا العام، على أن تنتقل إلى السوق الرئيسي في غضون عامين.

خطط الإدراج

وصرح عبد الله يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة تام، في مقابلة مع بلومبرج، أن تام تخطط للإدراج في سوق رؤوس الأموال الصغيرة في المملكة.

وقال إنه سيتطلع إلى الارتقاء إلى البورصة الرئيسية في غضون عامين. وأضاف: “لا يزال لدينا آفاق نمو عالية جدًا خلال العامين المقبلين، و لا نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق ستؤثر علينا كثيرًا، هناك الكثير من الطلب من المستثمرين”.

الأكثر مرونة

وتأسست شركة تام في 2011، وتقدم الخدمات الاستشارية لحكومة المملكة وجهات حكومية مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصول بأكثر من 600 مليار دولار.

وتنشط الطروحات الحكومية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد سوق نمو هو السوق الموازي للبورصة السعودية، ووجهة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تأتي متطلبات الإدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسي ويستطيع المستثمرون في سوق نمو الانتقال إلى السوق الرئيسي متى استوفوا الشروط لذلك.

طفرة الاكتتاب

كانت المملكة جزءًا من طفرة الاكتتاب العام التي اجتاحت الشرق الأوسط العام الماضي على خلفية التوسع الاقتصادي والطلب القوي من المستثمرين.

وشكلت الشركات المدرجة في المنطقة حوالي نصف العائدات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انهارت الصفقات في أماكن أخرى تحت ضغوط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وفقًا لبلومبرج.