شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة تكافل الراجحي، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل التالية: