شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة تكافل الراجحي، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل التالية: