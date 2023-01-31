شركة سابك تعلن عن وظائف في 3 مدن

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين وظائف شاغرة في طيران أديل الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بعدة مدن بالمملكة (ينبع، الجبيل، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في الاقتصاد أو ذكاء الأعمال / التسويق.
– خبرة سابقة في البحوث الاقتصادية أو ذكاء الأعمال.
2- أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، الإحصاء، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
3- أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد التقارير المالية أو التخطيط والتحليلات.
4- أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):
اضغط هنا
2- أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):
اضغط هنا
3- أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):
اضغط هنا
4- أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):
اضغط هنا