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في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية

شركة سابك تعلن عن وظائف في 3 مدن

2023-01-31 الساعة 1:53
شركة سابك تعلن عن وظائف في 3 مدن
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بعدة مدن بالمملكة (ينبع، الجبيل، الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة  لا تقل عن 6 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في الاقتصاد أو ذكاء الأعمال / التسويق.
– خبرة سابقة في البحوث الاقتصادية أو ذكاء الأعمال.

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2- أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (علم البيانات، علوم الحاسب، الإحصاء، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد التقارير المالية أو التخطيط والتحليلات.

4- أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي التقارير الخارجية (الرياض):
اضغط هنا

2- أخصائي تحليلات وسلوكيات الأشخاص (ينبع، الجبيل، الرياض):
اضغط هنا

3- أخصائي التقارير الإدارية (الرياض):
اضغط هنا

4- أخصائي الموارد البشرية (الرياض، الجبيل):
اضغط هنا

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