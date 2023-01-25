شركة علم تفتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على وظائف برنامج التدريب التعاوني للخريجين، ومدته 16 أسبوعًا، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة عِلم، أنّ تخصصات الوظائف المطلوبة هي:
– المالية.
– هندسة البرمجيات.
– نظم المعلومات.
– علوم الكمبيوتر.
– المحاسبة.
– الموارد البشرية.
– القانون.
– التسويق.
– نظم إدارة المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– تقنية المعلومات.
وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط وظائف البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)