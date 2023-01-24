شركة مرافق تتوصل إلى تسوية مع هيئة الزكاة بـ 64 مليون ريال

أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع التوصل إلى اتفاقية تسوية نهائية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص فروقات الزكاة للأعوام 2015، 2016، 2017 وذلك بمبلغ وقدره 64 مليون ريال .

وبالأمس، أغلق مؤشر السوق السعودي، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 10766 نقطة (+ 41 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي”، عند 33 ريالا (+ 2 %) للأول، و78.90 ريال (+ 1 %) للثاني.

وأنهت أسهم “اللجين” و”ينساب” و”بنك الجزيرة” و”جبل عمر” و”مصرف الإنماء” و”البحري” و”استثمار”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “البحر الأحمر” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 27.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو المليون سهم، وارتفع سهم “الدريس” بأقل من 1 % عند 79.90 ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022 إلى 71.8 مليون ريال وبنسبة 33 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

في المقابل، أغلق سهم “سينومي سنترز”، عند 19.90 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع “مشاركة ريت” بنسبة 3 % عند 8.39 ريال.