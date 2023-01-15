شركة نوماك NOMAC تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير أول الخدمات المشتركة وعمليات الموارد البشرية – منطقة البحر الأحمر (نسخة). مدير الصحة والسلامة والبيئة ، رابغ مهندس صحة وسلامة ، أملج. مخطط صيانة. مهندس ميكانيكي. مهندس تخطيط أول – مصنع السقاية – الشعيبة. مشرف التحول. مهندس أصول ، المملكة العربية السعودية. مدير المشروع الإقليمي – البحر الأحمر. مدير المشروع الإقليمي – منطقة الخليج. والمزيد …

طريقة التقديم: