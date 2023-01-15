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للعمل في عدة مدن

شركة نوماك NOMAC تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-15 الساعة 11:03
شركة نوماك NOMAC تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أول الخدمات المشتركة وعمليات الموارد البشرية – منطقة البحر الأحمر (نسخة).
  2. مدير الصحة والسلامة والبيئة ، رابغ
  3. مهندس صحة وسلامة ، أملج.
  4. مخطط صيانة.
  5. مهندس ميكانيكي.
  6. مهندس تخطيط أول – مصنع السقاية – الشعيبة.
  7. مشرف التحول.
  8. مهندس أصول ، المملكة العربية السعودية.
  9. مدير المشروع الإقليمي – البحر الأحمر.
  10. مدير المشروع الإقليمي – منطقة الخليج.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15يناير 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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