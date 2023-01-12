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شروط التسجيل في حساب المواطن للأرامل

2023-01-12 الساعة 11:17
شروط التسجيل في حساب المواطن للأرامل
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يحق للأرملة التسجيل في حساب المواطن إذا توافر عدد من الشروط والضوابط.

شروط تسجيل الأرملة

– أن يكون عمرها لا يقل عن 30 عاماً.

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– تقديم إثبات استقلال المسكن، حتى تتأكد السلطات المسؤولة عن حساب المواطن أن الأرملة لا تسكن في بيت أهلها وأنها بالفعل تستحق الدعم.

وفي وقت سابق، استقبلت حسابات المواطنين، مبلغ دعم حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة؛ بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

حماية الأسر المستحقة

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن، وليد الأسمري، شكره للقيادة الرشيدة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

إجمالي الدعم للمستفيدين

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

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