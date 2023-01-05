Icon

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة Icon 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يقل السن عن 12 عامًا

شروط الحجز والأولوية لـ حجاج الداخل

2023-01-05 الساعة 3:56
شروط الحجز والأولوية لـ حجاج الداخل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ.

شروط الحجز والأولوية

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، شروط الحجز والأولوية في التسجيل لحج عام 1444هـ للحجاج من داخل المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

جامعة الطائف: تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عبر البلاك بورد

Img

نصف سمكة يسبح في الماء ويمارس حياته بشكل طبيعي

واشتملت الشروط على أن يكون مواطنًا أو مقيمًا (فلا يمكن إضافة زائر أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات)، كما أن الأولوية تأتي لمن لم يسبق له الحج (ويستثنى محرم المرأة من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل عبر تقديمه طلب استثناء).

الحالة الصحية

وبشأن العمر، أشارت الوزارة إلى أنه لا يقل عن 12 عامًا (بالتاريخ الهجري)، أما الحالة الصحية فأكدت أنه يجب إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح “الحمى الشوكية الرباعي ACYW” قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

كما يُشترط أن يكون بدون أمراض مزمنة حادة، أو أمراض معدية.

وعن شروط إضافة المحرم والمرافقين، فينبغي أن يكون المحرم مواطنًا أو مقيمًا، أن يكون الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقًا، فضلًا عن إضافة المحرم المستثنى للمرافقين على نفس الحجز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...
السعودية اليوم

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...

السعودية اليوم
عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد
غرائب

عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

غرائب
قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية
حصاد اليوم

قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

حصاد اليوم
روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%
تقارير

روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%

تقارير
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
السعودية اليوم

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...

السعودية اليوم
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية اليوم