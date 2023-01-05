شروط الحجز والأولوية لـ حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ.

شروط الحجز والأولوية

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها بموقع “تويتر”، شروط الحجز والأولوية في التسجيل لحج عام 1444هـ للحجاج من داخل المملكة.

واشتملت الشروط على أن يكون مواطنًا أو مقيمًا (فلا يمكن إضافة زائر أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات)، كما أن الأولوية تأتي لمن لم يسبق له الحج (ويستثنى محرم المرأة من هذا الشرط في حال لم تحج من قبل عبر تقديمه طلب استثناء).

الحالة الصحية

وبشأن العمر، أشارت الوزارة إلى أنه لا يقل عن 12 عامًا (بالتاريخ الهجري)، أما الحالة الصحية فأكدت أنه يجب إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والإنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح “الحمى الشوكية الرباعي ACYW” قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

كما يُشترط أن يكون بدون أمراض مزمنة حادة، أو أمراض معدية.

وعن شروط إضافة المحرم والمرافقين، فينبغي أن يكون المحرم مواطنًا أو مقيمًا، أن يكون الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافقًا، فضلًا عن إضافة المحرم المستثنى للمرافقين على نفس الحجز.