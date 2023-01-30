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منها أن تكون قادرًا عن العمل

شروط دعم ساند حال تعطلك عن العمل لظروف خارجة عن إرادتك

2023-01-30 الساعة 11:17
شروط دعم ساند حال تعطلك عن العمل لظروف خارجة عن إرادتك
المواطن - فريق التحرير

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تدعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حالات الأخطار المهنية، حيث يطبق نظام الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل بالمملكة، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل.

التعطل عن العمل

في غضون ذلك، تفاعلت المؤسسة مع حالة تأمينية لشاب يدعى خالد حيث تعرض لأزمة حقيقة بعد أن انتهى عقد عمله ولم يجدده صاحب العمل، لاسيما أنه قادر على العمل ويبحث بشكل جاد عن عمل آخر، مؤكدة أن حالة خالد التأمينية يستحق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

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ساند

وأوضحت المؤسسة شروط برنامج ساند لدعم المتعطلين عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم، حيث يتيح نظام التأمينات الاجتماعية للعامل السعودي الاستفادة من نظام التعطل عن العمل ساند، وهو نظام يقوم على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارج عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته دخلًا كريمًا، حيث إن نسبة الاشتراك في ساند 0.57% من المشترك.

شروط صرف ساند

  • إذا كنت سعوديًّا.
  • إذا لم تكن مفصولًا من العمل بسبب راجع إليك.
  • إذا لم يكن لك دخل من عمل أو نشاط خاص.
  • إذا لم تترك العمل بمحض إرادتك.
  • أن تكون قادرًا على العمل.

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