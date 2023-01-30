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متزوج ولديه أبناء وموظف حكومي

شقيق العنزي المفقود في أمريكا يكشف آخر لحظات ظهوره: نزل بالطريق واختفى!

2023-01-30 الساعة 12:19
شقيق العنزي المفقود في أمريكا يكشف آخر لحظات ظهوره: نزل بالطريق واختفى!
المواطن - فريق التحرير

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كشف شقيق الشاب عبدالرحمن العنزي، المفقود في أمريكا، تفاصيل جديدة حول اختفائه فجأة في ظروف غامضة.

وقال بدر العنزي لقناة إم بي سي: إن أخاه عبدالرحمن متزوج ولديه أبناء وموظف حكومي وعمره 30 عامًا، وسافر برفقة شقيقه بندر كمرافق لزراعة الكبد في أمريكا على نفقة الحكومة من 3 أشهر.

نزل بالطريق واختفى!

واستطرد: يوم الاختفاء زارهم ابن خالهم يدرس طب في أمريكا للاطمئنان على صحة بندر، وبعد ذلك عزمه عبدالرحمن على العشاء وهم في الطريق أراد عبدالرحمن دورات المياه وكانوا بالقرب من البحيرة ثم نزل جاكيته والموبايل حقه والمحفظة على أنه بيطلع لدورة المياه وفي هذه الأثناء كان ينتظره ابن خاله لمدة ربع ساعة في السيارة ولكنه لم يأتِ.

وأضاف أن الاختفاء كان ليلة الجمعة، مشيرًا إلى أن السفارة والقنصلية السعودية لم تقصر وتواصلوا مع أخيه بندر في محل إقامته في صحته للاطمئنان عليه والتأكيد على حرصهم الشديد على متابعة التحقيق مع الجهات الأمريكية.

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