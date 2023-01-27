شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته

قالت صاحبة المنزل الذي كان يسكنه المبتعث المقتول في فيلادلفيا الأمريكية وليد الغريبي: إنه كان شابًّا خلوقًا جدًّا، ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم.

وأضافت، مراسلة “العربية” نقلًا عن صاحبة المنزل، أن هذه الحادثة وقعت يوم الاثنين وأنها تعرف وليد الغريبي، وحزنت جدًّا وبكت لموته، قائلة: “خسرت صديقًا رائعًا”.

المتهمة مستأجرة

وبحسب مراسلة “العربية” ذكرت صاحبة المنزل أن نيكول ميري التي ارتكبت الجريمة كانت مستأجرة من قبل موقع Airbnb، وهذا الموقع يسمح بإيجار المنازل لأيام عدة.

في سياق متصل، قالت صاحبة المنزل، إن نيكول ميري استأجرت غرفة لمدة 18 يومًا، وكانت لديها مشكلة مع وليد الغريبي، لم تعرف سببها ولم تتحدث عن تفاصيلها، مؤكدة أن وليد من أفضل الزبائن الذين تعاملت معهم في هذا المنزل.

وتابعت مراسلة العربية، أن التحقيقات جارية حتى اللحظة، موضحة أن هذا المنزل من الأحياء الفقيرة نسبيًّا في مدينة فلادلفيا، ويسكن فيه ذوو الدخل المنخفض، وأيضًا غالبية سكانه أمريكيون من أصول إفريقية.