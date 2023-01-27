شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي الاستثمار في الأسهم والعقار أفضل من الذهب الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج
قالت صاحبة المنزل الذي كان يسكنه المبتعث المقتول في فيلادلفيا الأمريكية وليد الغريبي: إنه كان شابًّا خلوقًا جدًّا، ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم.
صاحبة المنزل الذي كان يسكنه المبتعث السعودي المقتول في فيلادلفيا الأميركية #وليد_الغريبي: كان خلوقاً ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم#العربية pic.twitter.com/qjThiRxBv9قد يهمّك أيضاً
— العربية (@AlArabiya) January 27, 2023
وأضافت، مراسلة “العربية” نقلًا عن صاحبة المنزل، أن هذه الحادثة وقعت يوم الاثنين وأنها تعرف وليد الغريبي، وحزنت جدًّا وبكت لموته، قائلة: “خسرت صديقًا رائعًا”.
وبحسب مراسلة “العربية” ذكرت صاحبة المنزل أن نيكول ميري التي ارتكبت الجريمة كانت مستأجرة من قبل موقع Airbnb، وهذا الموقع يسمح بإيجار المنازل لأيام عدة.
في سياق متصل، قالت صاحبة المنزل، إن نيكول ميري استأجرت غرفة لمدة 18 يومًا، وكانت لديها مشكلة مع وليد الغريبي، لم تعرف سببها ولم تتحدث عن تفاصيلها، مؤكدة أن وليد من أفضل الزبائن الذين تعاملت معهم في هذا المنزل.
وتابعت مراسلة العربية، أن التحقيقات جارية حتى اللحظة، موضحة أن هذا المنزل من الأحياء الفقيرة نسبيًّا في مدينة فلادلفيا، ويسكن فيه ذوو الدخل المنخفض، وأيضًا غالبية سكانه أمريكيون من أصول إفريقية.