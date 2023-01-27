شوارع دولة أوروبية تفيض بأطنان القمامة والروائح الكريهة

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تراكمت تلال من القمامة والروائح الكريهة في شوارع العاصمة الكرواتية زغرب، بعدما أضرب عمال النظافة، دون موافقة نقابتهم.
ووفقًا لوسائل إعلام كرواتية، توقف عمال جهاز النظافة المحلي عن أداء عملهم لليوم الرابع على التوالي في إطار مطلب بزيادة الأجور.
وتم عمل استثناءات في خدمات التخلص من القمامة في المستشفيات ودور رياض الأطفال والمدارس ودور رعاية كبار السن.
وتوصل مفاوضو نقابة عمال النظافة والبلدية إلى اتفاق مساء الأربعاء، لكن المشاركين في الإضراب لم يقبلوا به.
وبدأ الإضراب، الذي لا يقع ضمن إطار القانون الكرواتي، بشكل تلقائي بعدما أقال جهاز النظافة ثلاثة عمال نظافة لم يقوموا بفصل النفايات بطريقة مناسبة.
وتراجع الجهاز منذ ذلك الحين عن إقالة العمال، غير أن الاستياء بسبب ظروف العمل السيئة والأجور المنخفضة دفعت العمال إلى الاستمرار في الإضراب.