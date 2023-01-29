شولتس بعد إرسال الدبابات لأوكرانيا: من الضروري إقناع بوتين بالانسحاب

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب تغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية 1.8 مليون ريال وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر وظائف شاغرة بشركة قطار سار تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع نجم رياضي مشهور سرق شيئًا من بوتين وسط الكرملين تصرف رونالدو يحبط Manchester united
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلتها، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد-2 ألمانية الصنع.
وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة تاغس شبيغل الألمانية: سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث.
وأكد شولتس على فكرة أن اللهجة خلال مثل هذه المحادثات تكون مهذبة، وذلك على الرغم من الاختلاف التام في وجهات النظر حول الوضع، وفي الإطار نفسه، وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها رهيبة ولا معنى لها.
وأضاف المستشار الألماني: في بعض الأحيان كان الحديث يدور عن قضايا تتعلق بتبادل الأسرى، وتصدير الحبوب، ومحطة زاباروجيا النووية، ولكن من المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثة دائمًا إلى موضوع معين ألا وهو: كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذه الحالة الرهيبة؟ والشروط لذلك واضحة وهي انسحاب القوات الروسية؛ لذلك ينبغي إقناع بوتين بضرورة انسحاب قواته.
ويُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين كانت في 2 ديسمبر 2022.
وكان المستشار الألماني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن ألمانيا سترسل 14 دبابة ليوبارد-2 إلى أوكرانيا، ليس هذا فقط، بل إنه سيسمح أيضًا للدول الأوروبية التي اشترت الدبابات من ألمانيا بإرسالها إلى كييف.