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شولتس بعد إرسال الدبابات لأوكرانيا: من الضروري إقناع بوتين بالانسحاب

2023-01-29 الساعة 3:39
شولتس بعد إرسال الدبابات لأوكرانيا: من الضروري إقناع بوتين بالانسحاب
المواطن - فريق التحرير

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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلتها، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد-2 ألمانية الصنع.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة تاغس شبيغل الألمانية: سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث.

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وأكد شولتس على فكرة أن اللهجة خلال مثل هذه المحادثات تكون مهذبة، وذلك على الرغم من الاختلاف التام في وجهات النظر حول الوضع، وفي الإطار نفسه، وصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها رهيبة ولا معنى لها.

شولتس من الضروري إقناع بوتين بانسحاب قواته من أوكرانيا (2)

ضرورة انسحاب القوات الروسية

وأضاف المستشار الألماني: في بعض الأحيان كان الحديث يدور عن قضايا تتعلق بتبادل الأسرى، وتصدير الحبوب، ومحطة زاباروجيا النووية، ولكن من المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثة دائمًا إلى موضوع معين ألا وهو: كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذه الحالة الرهيبة؟ والشروط لذلك واضحة وهي انسحاب القوات الروسية؛ لذلك ينبغي إقناع بوتين بضرورة انسحاب قواته.

ويُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين كانت في 2 ديسمبر 2022.

شولتس من الضروري إقناع بوتين بانسحاب قواته من أوكرانيا (2)

إرسال الدبابات الألمانية إلى كييف

وكان المستشار الألماني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن ألمانيا سترسل 14 دبابة ليوبارد-2 إلى أوكرانيا، ليس هذا فقط، بل إنه سيسمح أيضًا للدول الأوروبية التي اشترت الدبابات من ألمانيا بإرسالها إلى كييف.

شولتس من الضروري إقناع بوتين بانسحاب قواته من أوكرانيا (2)

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