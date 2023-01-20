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منها رخصة الإقامة وتجديد العمل

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي

2023-01-20 الساعة 8:57
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، مع استفسارات المواطنين بشأن تحمل صاحب الشركة تذكرة السفر السنوية للموظف.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، موضحًا أن المادة 40 من نظام العمل تنص على أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

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قيمة الاستحقاق

وفي وقت سابق، أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه “لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

من جهة أخرى، أكد الحساب أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحًا أن دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب.

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