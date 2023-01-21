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صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال

2023-01-21 الساعة 12:01
صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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ذكر الفائز بتذكرة فوق الخيال مشرف الغامدي، تفاصيل مشاركته في مزاد تذكرة فوق الخيال، للفوز بأغلى تذكرة خيرية بلغت قيمتها 10 مليون ريال.

استعداده للمزايدة

وأوضح الغامدي، خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه شارك في المزاد بدافع خيري، وزادت حماسته عندما شارك في المزايدة التي توقع أن تصل لـ 30 مليون ريال، معلنًا أنه كان مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال.

اهتمامه الكروي

وفيما يتعلق بالأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة، قال الغامدي: إن اهتمامه الكروي قليل بسبب انشغاله بالأعمال، ولكنه كان يشعر بالسعادة عند مقابلته للاعبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتابع: في اليوم الأول استضافني المستشار تركي آل الشيخ في مزرعته الخاصة، واستقبلوني استقبال الأبطال، والفريق المساعد للمستشار تركي آل الشيخ استضافوني في منزله، وكان موجود فريقي النصر والهلال واللاعب كرستيانو رونالدو، وفي اليوم الثاني استقبلنا في المطار فريق باريس سان جيرمان وتناولنا الغداء داخل الفندق، ثم توجهنا إلى المنصة وحضرت المباراة والتتويج.

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