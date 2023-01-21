صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال

وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه ماركوس أمارال يصل إلى جدة سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل أبراج ومبانٍ تتزين باللون الوردي احتفاءً بحفل الـ بلاك بينك بالرياض
ذكر الفائز بتذكرة فوق الخيال مشرف الغامدي، تفاصيل مشاركته في مزاد تذكرة فوق الخيال، للفوز بأغلى تذكرة خيرية بلغت قيمتها 10 مليون ريال.
مشرف الغامدي (الفائز بتذكرة فوق الخيال) يروي لياهلا التفاصيل الكاملة لرحلة شراءه لأغلى تذكرة خيرية @Turki_alalshikh@mushref999@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/99Nvkaavasقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 20, 2023
وأوضح الغامدي، خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه شارك في المزاد بدافع خيري، وزادت حماسته عندما شارك في المزايدة التي توقع أن تصل لـ 30 مليون ريال، معلنًا أنه كان مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة، قال الغامدي: إن اهتمامه الكروي قليل بسبب انشغاله بالأعمال، ولكنه كان يشعر بالسعادة عند مقابلته للاعبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وتابع: في اليوم الأول استضافني المستشار تركي آل الشيخ في مزرعته الخاصة، واستقبلوني استقبال الأبطال، والفريق المساعد للمستشار تركي آل الشيخ استضافوني في منزله، وكان موجود فريقي النصر والهلال واللاعب كرستيانو رونالدو، وفي اليوم الثاني استقبلنا في المطار فريق باريس سان جيرمان وتناولنا الغداء داخل الفندق، ثم توجهنا إلى المنصة وحضرت المباراة والتتويج.