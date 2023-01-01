صاحب مزرعة المليون شجرة: حلمي أصبح حقيقة

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قال صاحب مزرعة المليون شجرة تامر الحمد، إن حلمه تحول لحقيقة، حيث بدأت بفكرة بسيطة تطورت مع النظام الحديث للزراعة.
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حلمي أصبح حقيقة.. وتركت التعليم من أجل الزراعة#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/V1YcRtHmd0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
وأوضح الحمد في حواره مع لبرنامج “النشرة الأولى” على “قناة الإخبارية” أنه قام بتحويل الزراعة إلى صناعة ، كما في زراعة الزيتون حيث تم تحويل الري والحصاد والتقنين إلى نظام إلكتروني غير مُكلف.
ولفت الحمد إلى أنه كان يعمل في السلك التعليمي الأهلي وبعدها تم توظيفه بالحكومة، ووصل إلى أن أصبح وكيلًا، لكنه قرر ترك التعليم من أجل تحقيق حلمه في الزراعة.