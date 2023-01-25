أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها سجن مسلم هندي مدى الحياة بسبب قطيع من البقر أزمة مرتضى منصور وكلاتنبيرج تصل للصحافة الإنجليزية صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي شركة علم تفتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس الفريق البسامي يبحث تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ سلامة الحجاج العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها
كشف صالح الشهري لاعب الفريق الكروي الأول في الهلال، عن طريقة واحدة تضمن لأزرق الرياض العبور والوصول إلى نهائي كأس السوبر السعودي.
ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة في دور نصف النهائي.
وقال الشهري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفيحاء: ” نخوض غدًا مباراة صعبة بالنسبة لنا كونها مباراة خروج المغلوب، وإذا ركز الهلال في تفاصيل المباراة الصغيرة، فسيعبر إلى الدور النهائي”.
وأضاف صالح الشهري: ” جمهور الهلال السند لنا، ونعدهم في الفترة القادمة بتحقيق الإنجازات، ونحن كلاعبين مررنا بفترة توقف في الأشهر الماضية أدت لهبوط المستوى، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف، والقادم سيكون أجمل”.
جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان فاز على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد في دوري روشن، قبل مواجهة الفيحاء مساء غدٍ.