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أزرق الرياض يواجه الفيحاء غدًا في دور نصف النهائي

صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي

2023-01-25 الساعة 8:46
صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي
المواطن - محمد سمعه

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كشف صالح الشهري لاعب الفريق الكروي الأول في الهلال، عن طريقة واحدة تضمن لأزرق الرياض العبور والوصول إلى نهائي كأس السوبر السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء مساء غدٍ في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة في دور نصف النهائي.

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الطريق لـ نهائي السوبر السعودي

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفيحاء: ” نخوض غدًا مباراة صعبة بالنسبة لنا كونها مباراة خروج المغلوب، وإذا ركز الهلال في تفاصيل المباراة الصغيرة، فسيعبر إلى الدور النهائي”.

صالح الشهري - الهلال - السوبر السعودي

وأضاف صالح الشهري: ” جمهور الهلال السند لنا، ونعدهم في الفترة القادمة بتحقيق الإنجازات، ونحن كلاعبين مررنا بفترة توقف في الأشهر الماضية أدت لهبوط المستوى، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذه الظروف، والقادم سيكون أجمل”.

جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان فاز على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد في دوري روشن، قبل مواجهة الفيحاء مساء غدٍ.

صالح الشهري - الهلال - السوبر السعودي

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