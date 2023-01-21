صالح الصقري: نصف لاعبي الاتحاد كانوا يدعون الإصابة قبل فحص المنشطات

أثار نجم نادي الاتحاد السابق، صالح الصقري حالة من الجدل، بعدما أكد أن بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم كانوا يهربون من فحص المنشطات.

تصريح صالح الصقري

وقال صالح الصقري خلال تصريحاته لبرنامج “مع عزيز” على قناة SSC NEWS: “بعض زملائي في الفريق كانوا يدعون الإصابة بالتدريبات، في حال تم اختيارهم من قبل لجنة المنشطات؛ للهروب من الفحص”.

الاتحاد يُعاني بعد البلوي

وتحدث الصقري عن العميد، وقال: “الحظ لم يحالفنا في نهائي دوري أبطال آسيا 2009، ومنصور البلوي علامة فارقة في الاتحاد، ومع احترامي لجميع الرؤساء لكن بعد البلوي انهار النادي ولم يعد هناك داعم”.

وواصل صالح الصقري تصريحاته قائلًا: ” مدرب الاتحاد سابقًا، الهولندي تين كات، كان يسب اللاعبين بشكل كبير في التدريبات، وخصوصًا هارون كمارا، حين انضم من القادسية، والأوروبيون معظمهم بهذا الشكل”.

الرحيل عن الاتحاد

وعلق عن رحيله من العميد، قائلًا: “خروجي من الاتحاد جاء بقرار من إدارة محمد بن داخل، وكان معي مناف أبو شقير، وحزنت على الرحيل بهذه الطريقة بعد 13 عامًا، واخترت الاتفاق لأنه كان الفرصة المتاحة، ولم يكن بسبب العرض المالي”.

واختتم صالح الصقري تصريحاته قائلًا: “الجيل الذهبي للاتحاد هو الأفضل فنيًا وإداريًا، والدليل البطولات التي حققوها”.