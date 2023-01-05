صحة الرياض تختتم مبادرة فحص وعلاج عيون المسنين بدار الرعاية الاجتماعية

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، اختتمت “صحة الرياض” فعاليات مبادرة “تقديم فحوصات وعلاج العيون في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين نساء ورجال ممن لديهم مشاكل متعلقة بالعين ويصعب نقلهم للمستشفى وبحاجة لعناية طبية فائقة.

وعبر مدير عام الشؤون الصحية الدكتور حسن بن علي الشهراني عن سعادته بنجاح المبادرة، مؤكداً أنها تهدف لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة بجودة عالية لمستحقيها ولتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها كبار السن وسعياً لرضاهم، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي، شاكرا ومقدرا كل من ساهم في إنجاحها.

كما أشاد مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات بأهمية العمل التطوعي واستمرار التعاون المثمر بين صحة الرياض والتجمعات الصحية والمنشئات لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين شاكراً ومقدرا جهود الجهات المنفذة للمشروع. وأوضح الدكتور الجمعة بان تنفيذ المشروع يأتي في إطار التعاون بين القطاعات الصحية من خلال إدارة صحة التابعة لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات بصحة الرياض.

تعاون عدد من المتطوعين المتخصصين

وعن المبادرة قالت مديرة إدارة صحة العين وقائدة الفريق التطوعي المنفذ للمبادرة الدكتورة منيرة ناصر الدوسري إن المبادرة نفذت من خلال صحة الرياض وبالتعاون مع متطوعين متخصصين في مجال طب وجراحة العيون من التجمع الصحي الأول يمثله قسم العيون من مدينة الملك سعود الطبية، كما شارك في تنفيذ المبادرة عدد من الممارسين الصحيين من التجمع الصحي الثاني والثالث ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وتيسير إيصال الخدمات الصحية في مجال طب وجراحة العيون لهم وبجودة عالية إضافة إلى تفعيل أهمية ودور التعاون بين المديريات والتجمعات الصحية بوزارة الصحة والقطاعات الصحية لتقليل قوائم وفترات انتظارهم للمواعيد والوقاية من العمى بالاكتشاف المبكر للأمراض التي قد تسبب ضعف أو فقدان للبصر إذا لم تعالج مثل الماء الأبيض والأزرق واعتلال الشبكية السكري ، وان المبادرة ساهمت في تحسين كفاءة الإنفاق بالاستفادة من الموارد المتاحة، حيث قام الفريق الطبي والفني بإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المستهدفين والبالغ عددهم (89) مريضاً، وشملت الفحوصات ” النظر ومقدمة وقاع العين وقياس ضغط العين ” وتم فرز الحالات إلى (25) حالة مصابة بالماء الأبيض (الساد) وحالتين ماء أزرق (جلاكوما) و(3) حالات اعتلال شبكية سكري، وتم تحويلهم لمدينة الملك سعود الطبية لاستكمال علاجهم والتدخل الجراحي عند الحاجة.

دعم للمبادرات الإنسانية

وقدمت الدكتورة الدوسري شكرها وتقديرها لقيادات وزارة الصحة والقيادات بصحة الرياض لدعمهم المستمر والدائم للمبادرات الإنسانية والاجتماعية والشكر موصول للتجمع الصحي الأول ممثلاً بقسم العيون بمدينة الملك سعود الطبية وللمشاركين من التجمع الصحي الثاني والثالث وللقطاعات الصحية المشاركة، كما قدمت شكرها وتقديرها لمدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين الأستاذ/ سلطان الشهري ولمديرة الرعاية الاجتماعية للمسنات الأستاذة / هيله الفاضل، ولمنسوبي دار الرعاية الاجتماعية بمنطقة الرياض بقسميها لما قدموه من تعاون ومتابعة وتسهيلات ساهمت مع جهود الجميع لإنجاح المبادرة.

وتسعى “صحة الرياض” إلى تطبيق هذه المبادرة على جميع دور الرعاية الاجتماعية للمسنين (نساء ورجال) بجميع المحافظات التابعة لمنطقة الرياض نظراً لحاجة هذه الفئة الماسة لمثل هذه الخدمات وللفائدة الكبيرة التي حققتها، ونطمح بان يتم تنفيذها بجميع مناطق المملكة لما تركته من أثر كبير للمستفيدين والمنشئات الصحية وذلك تمشيا مع أهداف واستراتيجيات وزارة الصحة للتحول الصحي في المملكة.