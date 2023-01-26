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حرصًا على سلامتهم وصحتهم

صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية

2023-01-26 الساعة 12:07
صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية
المواطن - فريق التحرير

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جدّدت صحة الرياض دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الحالة المطرية وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى؛ حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحتهم.

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اتباع التعليمات وطرق الوقاية

وتزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، والحالة المطرية المتوقعة على المنطقة، نشرت صحة الرياض عبر حسابها على تويتر، إنفوجرافيك توعويًّا أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات لتجنب التعرض للمطر وكذلك للهواء البارد مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

نصائح

وقدّمت صحة الرياض نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

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