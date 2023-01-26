جمال عارف: صالح الشهري لاعب ليس بمستوى الهلال صحة الرياض لمرضى الربو: احذروا الحالة المطرية أبرز 10 أحداث في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 25 يناير أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات عبدالعزيز المريسل: سالم الدوسري لا يستحق الأفضل في يناير مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا خالد البلطان: ملعب الشباب سيكون أحدث إستاد في الرياض الدراسة عن بعد غدًا في جامعة الأمير سطام 12 طعامًا لا يجب تخزينها في الثلاجات
جدّدت صحة الرياض دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الحالة المطرية وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى؛ حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحتهم.
وتزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، والحالة المطرية المتوقعة على المنطقة، نشرت صحة الرياض عبر حسابها على تويتر، إنفوجرافيك توعويًّا أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات لتجنب التعرض للمطر وكذلك للهواء البارد مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.
وقدّمت صحة الرياض نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.