صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية

وجهت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عدة نصائح لتفادي الإصابة بالنزلات المعوية، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعاً في الإصابة بهذا المرض.

وقالت صحة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”: إنه يمكن الوقاية من النزلات المعوية من خلال الخطوات التالية:

الوقاية من النزلات المعوية

– الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده وكذلك بعد قضاء الحاجة.

– الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها

– عدم ترك الطعام مكشوفاً في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضةً للغبار والذباب والهوام.

– يجب أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلّبة، أو المغلية قبل الاستعمال

– عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.