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أكدت أهمية الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون

صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية

2023-01-21 الساعة 2:25
صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية
المواطن - فريق التحرير

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وجهت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عدة نصائح لتفادي الإصابة بالنزلات المعوية، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعاً في الإصابة بهذا المرض.

وقالت صحة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”: إنه يمكن الوقاية من النزلات المعوية من خلال الخطوات التالية:

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الوقاية من النزلات المعوية

– الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده وكذلك بعد قضاء الحاجة.

– الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها

– عدم ترك الطعام مكشوفاً في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضةً للغبار والذباب والهوام.

– يجب أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلّبة، أو المغلية قبل الاستعمال

– عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.

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