جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر الشؤون الإسلامية تُتيح التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية حكام مباراة الوحدة ضد الطائي مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
وجهت مديرية الشؤون الصحية بالرياض عدة نصائح لتفادي الإصابة بالنزلات المعوية، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعاً في الإصابة بهذا المرض.
وقالت صحة الرياض، عبر حسابها في “تويتر”: إنه يمكن الوقاية من النزلات المعوية من خلال الخطوات التالية:
– الحرص على النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده وكذلك بعد قضاء الحاجة.
– الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها
– عدم ترك الطعام مكشوفاً في الهواء الطلق، لأنه يكون عرضةً للغبار والذباب والهوام.
– يجب أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلّبة، أو المغلية قبل الاستعمال
– عدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة المتجولين.