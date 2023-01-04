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إحدى الحافلات جازفت وقطعت الطريق

صحراء الأردن تتحول لسيول كاسحة

2023-01-04 الساعة 12:07
صحراء الأردن تتحول لسيول كاسحة
المواطن - فريق التحرير

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تحول الطريق الصحراوي الواصل بين العاصمة الأردنية عمان ومحافظات الجنوب إلى سيل هادر يجرف كل ما في طريقه.

التفاصيل

ورغم تحذيرات إدارة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا للأمطار إلا أن إحدى الحافلات جازفت وقطعت الطريق، مما أدى إلى انقلابها وصعود الركاب فوقها لحماية أنفسهم من الغرق.

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وأفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، أنّه جرى قطع الطريق الصحراوي بالاتجاهين عند منطقة الزميلة جنوب عمّان، ليعاد فتحها بعد ساعات بسبب السيول التي تشكلت بسبب الأمطار الغزيرة.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع عدم استخدام طريق الزميلة في الوقت الحالي؛ والامتثال لتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على الطريق.

وأكدت أنّ بلاغًا ورد عصر أمس بوجود أشخاص حاصرتهم السيول داخل حافلة جرفتها السيول على الطريق الصحراوي، حيث جرى على الفور تحرك الفرق المختصة للمكان وإنقاذ الأشخاص المحاصرين البالغ عددهم 22 شخصًا داخل باص نقل وجميعهم بحالة جيدة.

وجددت مديرية الأمن العام التذكير بضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها المملكة حفاظًا على سلامتهم.

تحذيرات أمنية

جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية غير المستقرة والسائدة حاليًّا.

ودعت المديرية إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، وخاصة في جنوب وشرق المملكة.

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