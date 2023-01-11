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مستعرضة إنجازات الهلال آسيويًا وما ينتظره النصر من تحديات

صحيفة إسبانية : رونالدو بطل أوروبا سينافس الهلال زعيم آسيا

2023-01-11 الساعة 7:58
صحيفة إسبانية : رونالدو بطل أوروبا سينافس الهلال زعيم آسيا
المواطن - محمد سمعه

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وجهت صحيفة ” ماركا” الإسبانية الشهيرة رسالة إلى نادي النصر، بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر مطلع يناير الحالي.

رسالة إلى النصر ورونالدو

ونشر الحساب الرسمي لـ صحيفة ” ماركا” عبر “تويتر” مقطع فيديو لأحد مراسلي الصحيفة وهو يزور مقر نادي الهلال في الرياض حيث قال: ” نادي النصر، لديكم كريستيانو رونالدو بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولكنكم لم تفوزوا بدوري أبطال آسيا من قبل، الهلال هو زعيم آسيا، أردنا أن نخبره بهذا يا لها من منافسة”.

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ولم يسبق لنادي النصر الفوز بدوري أبطال آسيا، حيث حقق بطولة كأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرة، وكأس السوبر الآسيوي مرة واحدة، أما نادي الهلال فسبق له الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 4 مرات أعوام 1992 و 2000 و 2019 و 2021.

جدير بالذكر أن رونالدو فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات بواقع مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و 4 مرات مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ويستعد النجم البرتغالي لخوض أول مباراة رسمية له مع النصر يوم 22 يناير الجاري، حيث ستكون ضد الاتفاق في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية، أثار اهتمام الصحف العالمية حيث سلطوا الضوء على أن الدوري السعودي سيكون جاذبًا لكبار نجوم كرة القدم حول العالم خلال المستقبل القريب.

وذكرت قناة Tyc الأرجنتينية أن الهلال يفكر في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ردًا على تعاقد النصر مع رونالدو.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر

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