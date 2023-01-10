صحيفة بلجيكية: هيرفي رينارد مُرشح لتدريب منتخبنا الوطني

أفادت تقارير صحفية بلجيكية أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مرشح لتدريب المنتخب البلجيكي بعد رحيل الإسباني روبيرتو مارتينيز.

وكان مارتينيز استقال من تدريب المنتخب البلجيكي بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

هيرفي رينارد أفضل من هنري

وقالت صحيفة Nieuwsblad البلجيكية الشهيرة: ” هيرفي رينارد الذي قاد المنتخب السعودي في مونديال قطر، وهزم بطل العالم المنتخب الأرجنتيني، مرشح لتدريب منتخبنا الوطني، رينارد مرتبط بعقد مع المنتخب السعودي، لكنه لن يمانع تدريب منتخبنا الوطني”.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ليس متحمسًا لتعيين الفرنسي تيري هنري لتدريب المنتخب الأول بعد رحيل مارتينيز.

يذكر أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، كان أعلن أمس الاثنين عن تعيين المدرب روبيرتو مارتينيز لتدريب المنتخب البرتغالي خلفًا لفيرناندو سانتوس.

وفي سياق آخر، أوضح الناقد الرياضي غرم العمري على أنه من الأفضل للمنتخب السعودي، الإبقاء على المدرب هيرفي رينارد بعد انتقادات الكثير من الجماهير التي طالبت بإقالته، عقب خروج الأخضر من الدور الأول من كأس العالم.

وكان أحد الجماهير قال في تغريدة: إنه يجب إقالة رينارد بعد إقصاء الأخضر من الدور الأول من المونديال، وهو نفس الأمر الذي فعله مع المنتخب المغربي في مونديال 2018 بروسيا.

وقال العمري في برنامج “أكشن مع وليد: “من الأفضل بقاء المدرب الفرنسي فهو حقق نتائج إيجابية مع الأخضر، ليس من الطبيعي إقالته بسبب غياب 6 لاعبين عن المنتخب السعودي في مونديال قطر، وهو الأمر الذي أثر بالسلب علينا”.