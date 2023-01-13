Icon

ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباراتي الجمعة Icon وصفات منزلية للتخفيف من البرد أثناء الشتاء Icon صحيفة ماركا: الهلال والاتحاد يُغريان ميسي بـ 350 مليون يورو Icon الاكتفاء المادي للمرأة مُتهم بزيادة نسب الطلاق! Icon تاريخ مواجهات الشباب والنصر Icon رابط حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد Icon موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج Icon لحظة تعرض رئيس الائتلاف السوري المعارض للطرد والضرب Icon قطر تلحق بالبحرين وتصعد لنصف نهائي كأس الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عقد النجم الأرجنتيني ينتهي مع سان جيرمان صيف 2023

صحيفة ماركا: الهلال والاتحاد يُغريان ميسي بـ 350 مليون يورو

2023-01-13 الساعة 10:15
صحيفة ماركا: الهلال والاتحاد يُغريان ميسي بـ 350 مليون يورو
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديا الهلال والاتحاد سوف يتنافسان على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

عرض مُغرٍ لـ ميسي

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

هواتف iPhone 15 جميعها ستشمل خاصية Dynamic Island

Img

منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، جعل باقي الأندية السعودية تطمح في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل في عالم كرة القدم مثل ميسي.

جدير بالذكر أن الهلال والاتحاد ممنوعان من تسجيل الصفقات الجديدة في يناير الحالي، بسبب قضيتي محمد كنو وعبدالرزاق حمدالله على الترتيب، حيث سيتمكن كل منهما من التعاقد مع صفقات جديدة وقيدها في صيف العام الحالي.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

الهلال يستهل أولى الخطوات

وبالأمس، ذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج ملعب SBC على قناة SBC، أن أحد أعضاء شرف نادي الهلال، متواجد بالعاصمة الفرنسية باريس حاليًّا لحسم صفقة النجم الأرجنتيني.

وقال الشنيف في حلقة الخميس في البرنامج: “الهلال مهتم بحسم صفقة النجم الأرجنتيني، أحد أعضاء شرف الهلال متواجد في العاصمة باريس لحسم الصفقة، يبدو أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، ستجعل ميسي يقترب من الهلال”.

ليونيل ميسي

وفي وقت سابق، قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وكان ميسي فاز بمونديال قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.
ليونيل ميسي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...
السعودية اليوم

تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...

السعودية اليوم
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...
الرياضة

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...

الرياضة
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

حصاد اليوم
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...
الرياضة

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...

الرياضة
لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول
الرياضة

لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

الرياضة
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...
تكنولوجيا

يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...

تكنولوجيا