صحيفة ماركا: الهلال والاتحاد يُغريان ميسي بـ 350 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديا الهلال والاتحاد سوف يتنافسان على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

عرض مُغرٍ لـ ميسي

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، جعل باقي الأندية السعودية تطمح في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل في عالم كرة القدم مثل ميسي.

جدير بالذكر أن الهلال والاتحاد ممنوعان من تسجيل الصفقات الجديدة في يناير الحالي، بسبب قضيتي محمد كنو وعبدالرزاق حمدالله على الترتيب، حيث سيتمكن كل منهما من التعاقد مع صفقات جديدة وقيدها في صيف العام الحالي.

الهلال يستهل أولى الخطوات

وبالأمس، ذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج ملعب SBC على قناة SBC، أن أحد أعضاء شرف نادي الهلال، متواجد بالعاصمة الفرنسية باريس حاليًّا لحسم صفقة النجم الأرجنتيني.

وقال الشنيف في حلقة الخميس في البرنامج: “الهلال مهتم بحسم صفقة النجم الأرجنتيني، أحد أعضاء شرف الهلال متواجد في العاصمة باريس لحسم الصفقة، يبدو أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، ستجعل ميسي يقترب من الهلال”.

وفي وقت سابق، قالت سيرين العماري مراسلة قناة “الإخبارية” في العاصمة الفرنسية باريس: إن الصحف الفرنسية تحدثت عن تقديم نادي الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وكان ميسي فاز بمونديال قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.