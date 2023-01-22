صدمة العثور على 35 مليار دولار مع عائلة جزائرية يشعل تويتر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة تويتر بقصة تشير إلى العثور على ما يقارب 35 مليار دولار لدى عائلة واحدة بدولة الجزائر.

التفاصيل

وترجع القصة إلى الأسبوع الماضي، عقب نشر تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس الماضي، في سياق حديثه عن قضية استرجاع الأموال المنهوبة، قائلا: وجدنا أن عائلة واحدة معها 500 ألف مليار سنتيم (الدينار الجزائري يساوى 100 سنتيم).. تصوروا ماذا يكنز الآخرون”.

ويساوي هذا المبلغ أكثر من 36 مليار دولار (الدولار يساوي 135.99 دينار جزائري).

أخطاء

وأردف تبون: لو كان هذا المال قد بقى لأصبحت الجزائر قوة اقتصادية قارية ومتوسطية.. لا نقول عفا الله عما سلف، سنحاسب المتسببين في هذا، ويجب ألا نعاود تكرار مثل هذه الأخطاء”.

ولم يكشف تبون عن توقيت اكتشاف هذا المبلغ المنهوب أو مكان وجوده حاليًا أو مصيره أو حالته أو العائلة التى نهبته.

ومع ذلك، فهم الخبر خطأ على أنه عُثر على 36 مليار دولار في أحد منازل عائلة تنتمي للنظام السابق.