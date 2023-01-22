القمر يقترب من الأرض لأول مرة منذ 10 قرون لحظة استلام أميتاب باتشان جائزة Global Icon Award صدمة العثور على 35 مليار دولار مع عائلة جزائرية يشعل تويتر ثلاثية لـ آرسنال ضد مان يونايتد تحسم له النقاط الـ3 نمر يرفع حالة التأهب في قرية إندونيسية سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول بناء تواصل حملة كل يوم بيت بعد تأثيث 300 وحدة سكنية نجم الهلال يبكي بعد الإصابة ومخاوف من غيابه عن السوبر
ضجت مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة تويتر بقصة تشير إلى العثور على ما يقارب 35 مليار دولار لدى عائلة واحدة بدولة الجزائر.
وترجع القصة إلى الأسبوع الماضي، عقب نشر تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس الماضي، في سياق حديثه عن قضية استرجاع الأموال المنهوبة، قائلا: وجدنا أن عائلة واحدة معها 500 ألف مليار سنتيم (الدينار الجزائري يساوى 100 سنتيم).. تصوروا ماذا يكنز الآخرون”.
ويساوي هذا المبلغ أكثر من 36 مليار دولار (الدولار يساوي 135.99 دينار جزائري).
وأردف تبون: لو كان هذا المال قد بقى لأصبحت الجزائر قوة اقتصادية قارية ومتوسطية.. لا نقول عفا الله عما سلف، سنحاسب المتسببين في هذا، ويجب ألا نعاود تكرار مثل هذه الأخطاء”.
ولم يكشف تبون عن توقيت اكتشاف هذا المبلغ المنهوب أو مكان وجوده حاليًا أو مصيره أو حالته أو العائلة التى نهبته.
ومع ذلك، فهم الخبر خطأ على أنه عُثر على 36 مليار دولار في أحد منازل عائلة تنتمي للنظام السابق.