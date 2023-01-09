صديق مقرب يكشف الحالة الصحية لعادل إمام

شغلت الحالة الصحية لنجم الكوميديا الملقب بالزعيم عادل إمام أذهان محبيه في مصر والعالم العربي، بخاصة بعد تداول شائعات بشأن حالته الصحية.

حالته الصحية

ولطمأنة جمهوره على آخر مستجدات وضعه الصحي، أكد الكاتب الصحفي محمود موسى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة للأخبار التي انتشرت في وقت سابق بشأن تدهور صحته.

وكتب رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات، يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية، والبهجة، والفرح والضحك.

تهنئة العام

وأضاف: وجدته مُبتهجًا عفيًا بكامل صحته، مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته، في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر.

وكان الزعيم قد هنأ جمهوره بالعام الجديد بصورة له نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام ، وعلق عليها: كل عام وأنتم بألف خير وسعادة بمناسبة العام الجديد.

الواد وأبوه

وقبل أسابيع تصدر اسم الزعيم ترند محرك البحث جوجل، بعد تداول أنباء عن عودته للسينما قريباً، بعد غياب دام 12 عامًا من خلال فيلم جديد، حيث كان آخر ظهور سينمائي له بفيلم زهايمر عام 2010، بعدها وضع تركيزه في الدراما التلفزيونية.

وأعلنت أسرة الزعيم، ممثلة في شقيقه ونجليه، عن استعداده لتصوير فيلم جديد، بعنوان “الواد وأبوه”، يشاركه بطولته ابنه الفنان محمد إمام، ويخرجه رامي إمام، من إنتاج عصام إمام.