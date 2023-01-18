صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على العودة

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اضطر قائد طائرة سعودية كانت متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي لإنزال راكبة مصرية بشكل مفاجئ.
وبحسب سكاي نيوز، تشاجرت الراكبة خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية، حيث توعدها بالضرب عند وصولها.
وقالت مصادر من مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية، وبعد تهدئتها، كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية.
وقالت إنه عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها، فاضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها.
واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي؛ بسبب الواقعة.